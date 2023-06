🎥 Heerlijk duel om ter meest spektakel in hetzelfde kamp: "Hey, Mathieu van der Poel, Puck Pieterse daagt je uit!"

Een leuke sportieve uitdaging: daar deinst Mathieu van der Poel zeker niet voor terug en Puck Pieterse ook niet, zo blijkt. De renster en renner uit het kamp van Alpecin-Deceuninck weten wel hoe het spektakel te verzorgen.

Een opvallend filmpje op de Instagrampagina van Alpecin-Deceuninck: Puck Pieterse die een lange wheelie uitvoert, op de tonen van "Dont't Stop Me Now" van Queen. Heel erg fraai gedaan. De montage ook maar vooral de kunsten van Pieterse, die haar behendigheid echt wel helemaal in de verf zet.

"Dit is hoe de leider in de World Series mountainbike zich aan het voorbereiden is op de Wereldbeker mountainbike in Lenzerheide", staat erbij. Met ook nog een heldere boodschap aan Van der Poel. "Hey, Mathieu van der Poel, Puck Pieterse daagt je uit!"

🚴​🇮🇹​ | Wheelie op de Fedaia! Mathieu van der Poel, de @giroditalia en de tifosi... kunnnen we maandag niet gewoon verder fietsen? ❤️❤️ #Giro



📺​ Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/sSQwCWBvl2 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 28, 2022

Van der Poel is zelf niet te beroerd om uit te pakken met een wheelie. Hij lijkt nu aan zet. Om even straf voor de dag te komen als Pieterse, moet hij er dan wel eentje zonder handen aan het stuur doen. De contractverlenging van Pieterse bij vrouwenploeg Fenix-Deceuninck heeft haar duidelijk nog een grotere zin in wielerspektakel gegeven.