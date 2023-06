Belg van Intermarché die Dauphiné al enorm kleur gaf komt met de schrik vrij na valpartijen en zet weg verder in witte trui

Een grote 'oef' viel wellicht te horen in de bus van Intermarché. Eén van de Belgen die deze Dauphiné al gekleurd heeft kan zijn weg dan toch verderzetten.

Iedereen leefde enorm hard mee met Rune Herregodts wanneer die in de absolute slotmeters van de openingsetappe nog voorbijgestoken werd. Door zijn derde plaats mocht hij wel de witte trui aantrekken voor beste jongere. Die is nu nog altijd in zijn bezit, maar is geen garantie om de koers veilig door te komen.

In de derde etappe was er op een gegeven moment een massale valpartij en ook diep in de finale waren er verschillende crashes. Ook Rune Herregodts is tegen de grond gegaan, bevestigt zijn ploeg Intermarché-Circus-Wanty op sociale media.

Rune Herregodts crashed but thankfully sustained only superficial wounds & keeps the white jersey after stage 3 🤍 #Dauphiné pic.twitter.com/2eV6VcLI3M — Intermarché-Circus-Wanty (@IntermarcheCW) June 6, 2023

"Gelukkig heeft hij enkel oppervlakkige wonden opgelopen en houdt hij de witte trui na de derde etappe", staat er ook wel te lezen. Met slechts beperkte fysieke schade mogen we misschien nog wel mooie dingen verwachten van Herregodts in deze Dauphiné.