José De Cauwer kijkt met grote ogen naar knalprestatie: "Formidabel, en zeggen dat Van Moer deze man ooit klopte"

Wie in de koers een knalprestatie kan leveren, kan op het grootste respect van José De Cauwer rekenen. De tijdritzege van Mikkel Bjerg in de Dauphiné mag zeker in die categorie geplaatst worden.

Vooral de tijdsverschillen die de Deen in een straf, oplopend laatste deel liet optekenen, spreken tot de verbeelding. "Wat is hier te doen in dat derde gedeelte? Sterk, zo hebben we Bjerg nog niet vaak gezien", reageerde De Cauwer meteen tijdens de tv-uitzending van de VRT.

"Hij heeft een formidabele finale gereden", ging de lofzang verder en de voormalig bondscoach dacht ook al aan wat Bjerg in de Tour kan betekenen voor Pogacar. "Dit is klant nummer 1 voor de Tour-ploeg. Je gaat hem kunnen gebruiken."

PUIKE INDELING

In de tijdrit in de Dauphiné was zijn indeling zeer goed. Terwijl Vingegaard zich misschien wat vergaloppeerde door te snel te starten. "Hij heeft zijn tijd genomen en klopt alles en iedereen", zegt De Cauwer over Bjerg. "In het verleden is hij bij de jeugd altijd de betere tijdrijder geweest ten opzichte van Vingegaard."

"En zeggen dat Brent Van Moer deze man ooit klopte in Les Tryptique des Monts et Châteaux. Uiteindelijk was Bjerg wel eindwinnaar", herinnert De Cauwer zich nog.