Marcel Kittel maakt een duidelijk punt over wat van de sprinter Wout van Aert verwacht mag worden in Tour de France

Wout van Aert kan zowat alles: klimmen, tijdrijden en sprinten. Dat zien we vaak in de Tour. Marcel Kittel kan over die laatste specialiteit uiteraard een hartig woordje meespreken.

De gewezen profrenner was te gast bij de podcast De Grote Plaat en blikte daar vooruit naar de mogelijke massasprints in de Tour de France. De vraag werd gesteld of Van Aert zou mogen meesprinten, aangezien het de grote missie van Jumbo-Visma is om met Vingegaard opnieuw de Tour te winnen. GEEN SPRINTTREIN Er zal in elk geval geen heuse sprinttrein voor Van Aert op poten gezet worden. "Ik denk niet dat ze daar als team voor gaan werken", aldus Kittel. "Dat hebben ze volgens mij ook aangekondigd, dat is gewoon heel duidelijk aangegeven van tevoren." Dat wil uiteraard nog niet zeggen dat Van Aert de andere rappe mannen niet zal kunnen kloppen. "Als hij ergens in een goede positie zit, dan heeft hij al risico genomen. Dan kan hij ook nog tot de finish sprinten."