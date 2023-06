🎥 Belg Yentl Vandevelde (22) pakt eerste zege voor Tour de Tietema-Unibet in de ZLM Tour met verrassend manoeuvre

Verrassende ontknoping in de eerste etappe van de ZLM Tour. De Belg Yentl Vandevelde (TDT-Unibet) heeft zijn eerste profzege gepakt.

Op papier is de ZLM Tour een feest voor de sprinters. Met onder meer Kooij, Welsford en Cavendish waren er ook er ook heel wat topsprinters aanwezig.

In de eerste etappe een klassiek verloop met een vroege vlucht die het peloton probeerde te verrassen. In de vlucht van de dag zaten zeven renners, met daarbij drie Belgen.

Emiel Vermeulen (BEAT), Aaron Van Poucke (Team Flanders-Baloise) en Yentl Vandevelde (TDT-Unibet) zaten mee. De vluchters reden sterk en de teams van Kooij, Welsford en Cavendish kregen het gat niet dicht.

Vandevelde de slimste

De vluchters doken de laatste tien kilometer in met een minuut voorsprong. Het peloton kwam wel dichter en op zo'n 2,5 kilometer ging een neutrale wagen die achter de kopgroep reed hen voorbij.

Vandevelde maakte optimaal gebruik van dat moment en profiteerde even van het zog van die wagen om weg te rijden van de andere vluchters. De Italiaan Konychev probeerde het gat nog dicht te rijden, maar dat lukte net niet.

Voor het nieuwe Tour de Tietema-Unibet van renner en YouTuber Bas Tietema is het de eerste overwinning op het UCI-niveau. Het is de eerste keer sinds 2016 dat de vlucht het haalt van het peloton in de ZLM Tour. Nils Eekhoff blijft leider.