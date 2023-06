Pidcock volgt voorbeeld van Van der Poel niet en neemt opvallende beslissing voor het WK in Glasgow

Tom Pidcock gaat op het komende WK in Glasgow enkel op de mountainbike rijden. Dat is nu toch het plan volgens zijn coach Kurt Bogaerts.

Tom Pidcock rijdt vanaf zondag de Ronde van Zwitserland, begin juli rijdt hij de Tour. Meteen na de Tour pakt Pidcock zijn mountainbike echter weer op, om zich voor te bereiden op het WK.

Op dat Super WK in Glasgow worden in bijna alle disciplines van het wielrennen een WK georganiseerd op dezelfde plek. Het WK op de weg en het WK mountainbiken liggen zo dicht bij elkaar.

Het WK op de weg wordt op 6 augustus gereden, het WK mountainbiken op 12 augustus. Pidcock kiest dus enkel voor het WK mountainbike. "Maar die beslissing is niet definitief. Veel zal afhangen van hoe hij uit de Tour komt", zegt Kurt Bogaerts bij Het Nieuwsblad.

Van der Poel doet wel dubbel

Mathieu van der Poel zal wel de twee WK's rijden. Hij wil zich in het mountainbiken proberen te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Parijs in 2024.