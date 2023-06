Sven Nys is duidelijk over Mathieu van der Poel voor zijn eerste koers: "Twijfel daar maar niet aan"

Zaterdag keert Mathieu van der Poel terug in het peloton. In Dwars door het Hageland is hij meteen de topfavoriet.

Dwars door het Hageland is niet de grootste koers op de kalender, maar wel een aantrekkelijke door het parcours. Tussen Aarschot en Diest liggen dan ook heel wat gravelstroken. In totaal moet er maar liefst 41 kilometer op gravel worden gereden, voor een veldrijder als Mathieu van der Poel is dat een grote speeltuin. Volgens Sven Nys wordt Van der Poel dan ook bepalend voor het koersverloop. Sterke ploeg "Wanneer ontbindt hij zijn duivels? Hij heeft een sterke ploeg met mannen die hij vooruit kan sturen", zegt hij bij Sporza. Want met onder meer De Bondt, Kielich, Vermeersch en Laurence heeft Alpecin-Deceuninck meerdere paarden om op te wedden. "Je weet niet hoe hij zich zal voelen na een lange tijd zonder competitie. Maar het is een kampioen en hij heeft die koers al eens gewonnen (in 2017, nvdr.) Twijfel er maar niet aan dat hij zijn zinnen op winst heeft gezet."