Wout van Aert dient Tom Boonen stevig van antwoord na kritiek op programma

Wout van Aert deed het uitstekend tijdens de klassiekers in het voorjaar met een zege in de E3 Saxo Classic. Toch vindt Tom Boonen dat Van Aert te veel hooi op zijn vork neemt.

Over zo'n drie weken gaat de Tour weer van start, een wedstrijd van Wout van Aert telkens een van de beste renners van de wereld is. Toch vond Tom Boonen dat Van Aert dat eigenlijk niet moest doen.

Boonen had tijdens het voorjaar laten vallen dat Van Aert zich eigenlijk enkel maar zou moeten focussen op het voorjaar en daarna het WK. Maar Van Aert zelf is daar niet mee akkoord.

"Dat is te beperkt voor mij. Ik zou me dan veel maanden in een seizoen vervelen. Ik heb verschillende uitdagingen nodig. Soms belemmert die instelling mijn doelen, maar voor mij staat het belang van de Tour als een paal boven water", zegt hij bij ProCycling.

Vlaanderen en Roubaix

De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zijn ieder jaar twee koersen waar erg veel verwacht wordt van Van Aert. "Ik ga mijn loopbaan niet ophangen aan twee koersen, ook al zijn het twee fantastische monumenten", zegt hij nog.