🎥 Arvid de Kleijn snelt naar de zege in eigen land in ZLM Tour, alweer geen spoor van Cavendish en Kooij

De Nederlander Arvid de Kleijn heeft de derde etappe in de ZLM Tour gewonnen. Hij klopte de Italianen Mareczko en Moschetti.

De ZLM Tour is een sprintfestival maar donderdag in de eerste sprintetappe liet het peloton zich vangen aan de vluchters. Vrijdag was het dan aan de Italiaan Mareczko die de snelste was in de sprint.

Zaterdag reden de renners van Roosendaal naar Roosendaal. Een vlucht met onder meer de Belg Gilles De Wilde (Flanders-Baloise) reed weg, maar in het peloton ontstonden er waaiers waardoor ze gegrepen werden.

Daarna ontstond weer een vlucht met de Nederlander Jan-Willem van Schip en ook de Belg Aaron Van Poucke (Flanders-Baloise). Maar een sprint kwam er toch weer in Roosendaal.

Net als de voorbije dagen was er in die sprint geen spoor van Mark Cavendish en leider Olav Kooij. Mareczko kreeg weer een perfecte lead-out van Alpecin-Deceuninck, maar het was de Nederlander Arvid de Kleijn die er nog over kwam.