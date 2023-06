🎥 Lotte Kopecky laat haar ploeg SD Worx wéér vieren met zege in Dwars door het Hageland

Lotte Kopecky heeft Dwars door het Hageland voor vrouwen gewonnen. De Belgische was de sterkste op de Citadel van Diest.

Lotte Kopecky was eind mei al de beste in de Thüringen Tour met een ritzege in de ploegentijdrit, nog een individuele rit en ook het eindklassement.

Met Dwars door het Hageland reed Kopecky voor het eerst sinds de Ronde van Vlaanderen begin april nog eens een koers in België.

In de finale reed Kopecky met een kopgroep weg en uiteindelijk was ze ook de snelste. Ze bezorgt haar ploeg SD Worx ook haar 33ste zege van het seizoen, voor Kopecky is het de 8ste zege van het seizoen.

De Oostenrijkse Schweinberger van Fenix-Deceuninck werd tweede. De Britse Georgie Pfeiffer mocht als derde mee op het podium.

