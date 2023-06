📷 Mathieu van der Poel rijdt doodleuk met peperdure Lamborghini naar eerste koers in maanden

Mathieu van der Poel is eindelijk terug in het peloton. En om naar zijn eerste koers te gaan koos Van der Poel voor een speciaal vervoersmiddel.

Mathieu van der Poel rijdt met Dwars door het Hageland zijn eerste koers sinds Parijs-Roubaix begin april. De Nederlander koos bewust voor koersen in België om dicht bij huis te blijven.

En zo kan Van der Poel ook met zijn eigen auto naar de koers. Want in Dwars door het Hageland kwam Van der Poel niet toe met zijn eigen ploegmaats in de teambus, maar wel met zijn nieuwe Lamborghini Urus.

Zijn fiets stopte Van der Poel gewoon in de koffer van zijn auto, maar daarvoor moest hij wel zijn wielen even uithalen. Let ook op de gepersonaliseerde nummperplaats van zijn Lamborghini.