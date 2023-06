Mathieu van der Poel verklaart waarom hij zoveel keer van fiets wisselde in Dwars door het Hageland

Mathieu van der Poel is bij zijn rentree in het peloton 13de geworden in Dwars door het Hageland. De Nederlander kende pech in de finale, maar blikt toch tevreden terug.

Mathieu van der Poel maakte bij zijn eerste wedstrijd sinds Parijs-Roubaix een goede indruk. Hij reed op 75 kilometer van de streep even weg, maar liet zich nadien inlopen. Hij bleef nadien goed vooraan, maar reed op 18 kilometer van de streep lek en kreeg een wiel van een neutrale motor. "Maar dat bolde niet goed en de band stond te hard voor de gravelstroken", zei Van der Poel bij HLN. Daarom wisselde hij nog eens van fiets. "Ik zette mijn fietscomputer erop, maar die viel er dan weer af. Dan ben ik nog maar eens van fiets gewisseld." In totaal zat Van der Poel dus op drie fietsen. Veel afgezien Na die drie fietswissels was het over en out. Van der Poel probeerde wel om nog helemaal terug vooraan te geraken, maar dat lukte niet meer en hij werd dertiende op een halve minuut van winnaar Tiller. Door de warmte was het ook voor Van der Poel afzien om in de finale te geraken. En dan kende hij dan ook nog eens pech waardoor het allemaal voor niets leek. "‘t Is wel jammer, want dit is een leuke wedstrijd", zei de Nederlander nog.