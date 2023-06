Patrick Lefevere toont veel empathie: CEO van Soudal Quick-Step leeft mee met collega en weet waar hij over praat

Het is lang niet evident om als CEO van een ploeg alles op orde te hebben. Patrick Lefevere weet waar hij over spreekt en leeft mee met Richard Plugge.

Dat is de CEO van Jumbo-Visma, de succesvolle wielerploeg van Wout van Aert. Door het afhaken van Jumbo als hoofdsponsor volgend jaar en Gorillas dat zijn sponsorbijdragen niet meer betaald, komen ze daar voor ferme uitdagingen te staan. Lefevere verplaatst zich in de positie van Plugge in zijn column in Het Nieuwsblad.

De sterke man bij Soudal Quick-Step wenst niemand zo'n situatie toe als die waarin Plugge is verzeild en weet waar hij over spreekt, zo haalt hij aan. Lefevere benadrukt dat vele wielerploegen in de problemen komen vanaf het moment dat één sponsor afhaakt. Enkele bij een team als INEOS Grenadiers is er overschot.

ECONOMISCHE MOEILIJKHEDEN

Patrick Lefevere voelt dan ook mee met Richard Plugge, omdat het in de huidige context verre van evident is om budgettaire gaten te vullen. Bijvoorbeeld de stijgende prijzen aan de pomp treffen ook de verschillende ploegen, aangezien wielerformaties constant rondreizen. Net zoals ook de loonindexering een rol speelt, aldus Lefevere.