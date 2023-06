Pech nekt Mathieu van der Poel bij rentree in Dwars door het Hageland: "Dat is uitzonderlijk voor hem"

Mathieu van der Poel kwam als topfavoriet aan de start van Dwars door het Hageland, maar kende pech in de finale. Hij moest maar liefst drie keer van fiets wisselen.

Na bijna twee maanden maakte Mathieu van der Poel zijn rentree in het peloton in Dwars door het Hageland. De Nederlander reed op 75 kilometer van de streep ook even alleen weg, maar liet zich nadien inlopen.

Van der Poel bleef nadien vooraan meerijden, maar reed op 18 kilometer van de streep lek. Hij kreeg een wiel van een neutrale motor, maar wisselde daarna nog enkele keren van fiets.

"Hij heeft alle fietsen gebruikt die we bij hadden. Uitzonderlijk voor hem, want hij wisselt bijna nooit van fiets. Achteraf gezien was de laatste fietswissel er te veel aan", zij Christoph Roodhooft bij HLN.

Nog niet 100%

Toch was Roodhooft tevreden achteraf. "Het was ook moeilijk koersen in dit peloton, waar wij het gewicht moesten dragen. Zeker wanneer je zelf net van hoogte komt en nog niet 100 procent bent."