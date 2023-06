Remco Evenepoel gooit met bloemetjes richting concurrentie en spreekt zijn ambities uit voor Ronde van Zwitserland

Een maand na zijn exit uit de Giro hervat Remco Evenepoel zondag in de Ronde van Zwitserland. En dat doet hij niet zonder ambitie.

Met twee tijdritten, een op de eerste dag en een op de laatste, is de Ronde van Zwitserland een ideale koers als voorbereiding op het BK tijdrijden voor Remco Evenepoel.

"Ik sta fris aan de start, maar het is een zware koers. In het midden zitten meerdere zware ritten. Ik zou niet gestart zijn als ik niet goed was. Ik doe mijn best en we beginnen met een belangrijke dag", zei Evenepoel op de persconferentie vooraf.

In de eerste tijdrit van zondag kijkt Evenepoel vooral naar thuisrijders Stefan Bissegger en Stefan Küng. Ook Wout van Aert is natuurlijk een te duchten tegenstander voor Evenepoel. Al heeft de wereldkampioen ook andere ambities.

Complimenten voor Ayuso

"Ik kijk er meer naar om tijd te pakken op de andere klassementsrenners. Al is een ritzege natuurlijk altijd mooi meegenomen." Voor het algemeen klassement kijkt Evenepoel naar Juan Ayuso, die vorig jaar derde werd in de Vuelta.

"Ayuso is een grote rivaal voor mij. Het is altijd mooi om tegen hem te koersen, hij is een echte coureur die niet te veel nadenkt", besloot Evenepoel met een compliment voor zijn generatiegenoot.