Teleurgestelde Florian Vermeersch steekt hand in eigen boezem na derde plaats: "Mijn eigen fout"

Florian Vermeersch zat mee in de beslissende move in Dwars door het Hageland, maar eindigde derde. Hij reageerde dan ook teleurgesteld.

Florian Vermeersch deed vorig jaar al mee in de finale van Dwars door het Hageland en werd toen twaalfde. En Vermeersch toonde ook de zijn vorm onlangs met een vierde plaats in de Antwerp Port Epic.

De Belg van Lotto Dstny was achteraf vooral teleurgesteld met zijn derde plaats. "Ik had de benen om vandaag te winnen, denk ik. Maar ik verloor heel wat meters in die laatste bocht", zei hij in het flashinterview.

"Ik kon wel weer aansluiten, maar ik geraakte er niet meer over. Zo blijf ik toch achter met een gelaten gevoel. Dat ik de scherpste lijn kies en zodoende het meest snelheid verlies, is mijn eigen fout. Spijtig, op zo'n aankomst zou ik dit moeten kunnen afmaken."

Opletten voor de warmte

"Met de warmte was het opletten dat we niet over de limiet gingen. Je moest constant drinken en in spaarmodus blijven, om zo fris mogelijk naar de finale te gaan. Je zag bijvoorbeeld bij elke versnelling dat het een afvallingsrace werd."