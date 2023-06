Evenepoel pakt tijd op concurrenten en klopt eindelijk Van Aert, maar toch is er één teleurstelling: "Weeral niet"

Remco Evenepoel moest maar zes seconden toegeven op Stefan Küng in de openingstijdrit van de Ronde van Zwitserland. Met nog enkele bergritten mag dat geen probleem vormen.

Want Evenepoel pakte ook al veel tijd op zijn andere concurrenten voor het klassement: 13 op Skjellmose, 19 op Ayuso, 21 op Vine en 31 op Bilbao. Bardet volgt al op 33 seconden, Kelderman moet al 45 seconden goedmaken en Higuita zelfs meer dan een minuut.

Na drie nederlagen tegen Wout van Aert kon Evenepoel hem voor het eerst eens kloppen in een tijdrit, een voorproefje op wat straks volgt op het BK en het WK tijdrijden?

Geen regenboogtrui

Evenepoel zag wel nog één nadeel aan zijn sterke tijdrit. Hij moet maandag starten in de witte jongerentrui en zal zijn regenboogtrui waarschijnlijk niet kunnen tonen in Zwitserland.

"Weeral niet”, grijnsde Evenepoel bij Het Nieuwsblad. "Ik heb nog geen enkele ronde kunnen uitrijden in mijn wereldkampioenentrui. Gelukkig staan de regenboogbandjes wel nog op mijn broek."

Two jerseys for @EvenepoelRemco after stage one of the #TourdeSuisse2023: youth and KOM 🙌 pic.twitter.com/CGP0qnM9m0