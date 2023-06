Arnaud Démare, maandag nog sneller dan Van Aert, haalt uit na drastische beslissing van ploeg: "Ik ben woedend"

Arnaud Démare, maandag in Zwitserland tweede achter Girmay en voor Van Aert, heeft van zijn ploeg een voor hem triestige mededeling vernomen. De Franse sprinter mag niet naar de Tour.

Marc Madiot heeft die keuze aangekondigd in een communiqué. De teammanager van Groupama-FDJ neemt klimmer Thibaut Pinot mee en niet Arnaud Démare. "Het ploegbelang moet op de eerste plaats komen. Het is een sportieve keuze", stelt Madiot.

© photonews

Het is alvast in het verkeerde keelgat geschoten bij Démare, die eind dit jaar ook op zoek moet naar een nieuwe ploeg. "Dit is een tweede zware klap, nadat ik al te horen kreeg dat er een einde komt aan mijn periode bij Groupama-FDJ", is zijn reactie bij L’Équipe. "Dat werd niet letterlijk gezegd, maar de boodschap was duidelijk."

En nu dus geen Tour. "Mijn familie had ook al vakantie geboekt in functie van de Tour, mijn vrouw had al een hotel voor tijdens de rustdagen. Ik ben woedend en terneergeslagen. Ik wist dat ik zou moeten helpen in bepaalde ritten, maar heb laten zien dat ik een goede ploegmaat ben. Ik heb Madiot gezegd dat dit pijn doet. Ik was emotioneel."