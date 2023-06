Lotte Kopecky zaaide twijfel over Tour de France, haar ploeg daarentegen is zéér helder: "Vreemde uitspraak van Lotte"

De Tour voor vrouwen kreeg vorig jaar veel aandacht. Vreemd dus dat Lotte Kopecky onlangs liet doorschemeren dat het niet zeker is of ze dit jaar de Tour of de Giro zal rijden.

Ook bij haar ploeg kijken ze even raar op. Sportief manager Danny Stam zorgt voor duidelijkheid bij Het Laatste Nieuws. "Een vreemde uitspraak van Lotte. Lotte weet al een tijdje dat de Tour op haar programma staat. Ze zal de Tour sowieso rijden." Is Kopecky misschien iets minder happig om naar de Tour te trekken uit vrees dat vooral haar teamgenoten daar kansen zullen krijgen? Vorig jaar won Kopecky geen Tourrit. "In een groepssprint na een vlakke rit is Lorena Wiebes ons beste wapen, maar niet elke vlakke rit of heuvelrit eindigt met een grote groep", aldus Stam. Lotte zal kansen genoeg krijgen in de Tour "Lotte zal genoeg kansen krijgen om zelf een rit te winnen", is de Nederlander zeker van zijn stuk. "Het parcours van de Tour is zeer uiteenlopend. Voor ieder wat wils." Eventueel kan het dat ook de Giro er nog bij komt op haar programma. Hierover bestaat nog geen zekerheid.