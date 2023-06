Tegenstander Remco Evenepoel doodeerlijk en vergelijkt met paar weken geleden: "Als hij niveau uit Giro had gehaald..."

Ook nu hebben zijn tegenstanders nog de handen vol met Remco Evenepoel. Al was die in de Giro zeker nog een stuk beter dan in de Ronde van Zwitserland.

In een video van Velon blikte Mattias Skjelmose kort terug op zijn ritoverwinning van een paar dagen geleden in Villars-sur-Ollon. Op weg naar de aankomstplaats slaagde de Deen er in om Evenepoel te doen lossen. "Ik weet dat Remco na de Giro tien dagen de fiets niet heeft aangeraakt. Ik wist echt niet hoe ver hij al stond."

© photonews

De Deen van Trek-Segafredo, inmiddels al uit de leiderstrui gereden maar nog altijd één van de kandidaten voor eindwinst in Zwitserland, is eerlijk over dat moment. "Als hij het niveau uit de Giro had gehaald, dan had ik hem er wellicht niet af gereden. Gelukkig presteerde hij iets onder dat niveau."

"Ik hoop dat dat zo blijft in deze Ronde van Zwitserland", rondde Skjelmose af met een grapje, ook vooruitkijkend naar het verdere verloop van de rittenkoers.