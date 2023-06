Met Tour de France in aantocht opnieuw niets dan lof voor de klimmer in Van Aert: "Wout deed een goede beurt"

De Tour is in aantocht en dan komt de klimmer in Wout van Aert weer naar boven. In voorbije edities van de grootste koers ter wereld kwam Van Aert bergop al met straffe exploten en ook nu lijkt hij er weer klaar voor.

Een voorbode van wat we straks in de Tour de France kunnen verwachten, kregen we al te zien in de koninginnenrit van de Ronde van Zwitserland. Van Aert ging op de Furkapass mee met de ontsnapping van de dag. Het was voor hem ook mooi meegenomen dat hij aan de tussensprint punten kon pakken voor het puntenklassement.

GESLAAGD PLAN

Al was het vooral om klassementsman Wilco Kelderman te ondersteunen. "Wilco bewijst elke dag dat hij bij de betere klimmers hoort. Het plan was om iemand mee te hebben in de kopgroep, zodat die op de laatste klim van dienst kon zijn voor Wilco", verduidelijkt ploegleider Marc Reef.

En het was niet zomaar iemand, het was Wout van Aert himself. "Op de laatste klim deed Wout een goede beurt voor hem, dus dat plannetje is geslaagd." Later haakte Van Aert af op de Albulapass en reed hij binnen op eigen tempo.