Voorzitter rennersvakbond CPA wil nieuwe regel voor aankomsten na afdaling: "Iemand moet zijn verantwoordelijkheid nemen"

Na het overlijden van Gino Mäder komt de discussie over veiligheid van renners weer boven. Onder meer Adam Hansen, de voorzitter van de rennersvakbond CPA, pleit voor verandering.

Adam Hansen, ex-renner en sinds dit jaar voorzitter van de rennersvakbond CPA, is al het hele jaar bezig met de veiligheid van de renners. Zo lanceerde hij een enquête over de veiligheid van renners in het peloton.

Na afdaling nog drie kilometer

Zo vond 65 procent van de 171 renners en rensters die antwoordden op de enquête dat de voet van een afdaling minstens drie kilometer van de finish verwijderd zou moeten zijn. Volgens Hansen zou dat in de toekomst ook een regel moeten worden.

"Natuurlijk behoort afdalen tot de sport. Net zoals kasseien. Maar je zal Parijs-Roubaix toch nooit zien eindigen op een kasseistrook?", zegt Hansen bij Het Nieuwsblad. Maar Hansen stelt ook dat renners hem zeggen dat risico's nemen bij het wielrennen hoort, ook in afdalingen.

"Iemand moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Wanneer je de finish meteen na een afdaling legt, zijn renners simpelweg verplicht om risico’s bergaf te nemen", zegt Hansen nog. Door de finish verder te leggen zorg je ervoor dat renners de gedachte hebben dat ze na de afdaling nog iets kunnen goedmaken en ze minder risico's moeten nemen.