🎥 Leider Mattias Skjelmose krijgt walgelijke vraag van Belgische journalist na overlijden Gino Mäder

Leider Mattias Skjelmose heeft dubbele gevoelens bij het verder zetten van de Ronde van Zwitserland na het overlijden van Gino Mäder. De Deen wil de ronde eigenlijk gewoon verlaten.

Na het eerbetoon van 19 kilometer aan Gino Mäder in de Ronde van Zwitserland stond leider Mattias Skjelmose nog even de pers te woord. "Het was heel vreemd om vandaag op een fiets te zitten", vertelde een geëmotioneerde Skjelmose.

"Het raakte me heel hard toen ik slechts zes renners van Bahrain Victorious over de aankomst zag gaan. Dat duwde me emotioneel naar mijn grens", zei de Deen nog. "De neutralisatie van vandaag voelde juist, want de ouders van Gino wilden dit."

De Deen weet ook niet goed hoe het nu verder moet met Ronde van Zwitserland. "Ik weet niet wat er met de volgende ritten gebeurt, en ik ben niet zeker wat ik er zelf over denk. Momenteel wil ik enkel naar huis gaan en slapen."

Walgelijke vraag

Skjelmose zei donderdag, voor het overlijden van Mäder, dat een afdaling “deel is van het wielrennen." Een journalist van VTM Nieuws herinnerde Skjelmose aan die quote waarop de Deen duidelijk antwoordde.

"Ik ben er vrij zeker van dat ik niet bedoelde dat iemand zou sterven tijdens de koers. Dus ik denk dat dat een heel domme vraag is om nu te stellen", zei de Deen. De journalist excuseerde zich wel, maar Skjelmose wou geen vragen meer van hem beantwoorden.