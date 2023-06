Mathieu van der Poel echt perfect op schema voor de Tour en vermeed bij solo één zaak: "Dat probeer ik niet te doen"

Voor het begin van de Tour de France nog even de Baloise Belgium Tour winnen. Mathieu van der Poel is uitstekend bezig om dat te verwezenlijken.

Op iets meer dan 35 kilometer van het einde van de koninginnenrit ging Van der Poel er op zijn eentje vandoor. "Het was zeker niet de bedoeling om daar alleen te zitten. Het ging heel snel. Iedereen zat op de limiet en het was al de hele dag moeilijk controleren. De ploeg heeft dat wel heel goed gedaan, maar het werd steeds moeilijker."

Dat verklaart de eigen aanval. "Het waren heel ondankbare wegen om alleen in Durbuy rond te rijden. Het was afzien tot op de meet, maar ik ben blij dat ik het gehaald heb." Wist Van der Poel dat de achtervolgers op een gegeven moment naderden tot op 15 seconden. "Neen, niet echt. Ik heb ook niet echt achterom gekeken."

VEEL MOOIE MANIEREN

Wegens: niet de stijl van het huis. "Dat probeer ik niet te doen als ik alleen voorop ben. Ik ben gefocust op mijn eigen vermogen en geprobeerd om zo tot de finish te rijden. Er zijn heel veel mooie manieren om te winnen. Het is altijd wel leuk om alleen binnen te komen."

Wat is nu het verschil met pakweg een week geleden? "Koersritme en een paar dagen extra rust. In Dwars door het Hageland was ik misschien nog niet fris, al zat ik wel waar ik moest zitten tot ik lek reed. Alles loopt perfect richting de Tour. Ik hoop om het zo te houden."

VIA NK NAAR DE TOUR

Veel wedstrijden tussen nu en de Grand Départ gaat Van der Poel niet meer rijden. "Ik ben met goede vorm uit de hoogtestage met de ploeg gekomen. Ik heb nu enkel nog het NK op het programma staan. Na morgen blijft er dus nog één koers over vooraleer ik naar de Tour ga."