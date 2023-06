Pakt leider Mathieu van der Poel met nieuw waanzinnig huzarenstuk uit? "Ik ga er bijna van uit dat het zo zal zijn"

Met een leiderstrui om zijn schouders is een nieuw huzarenstuk van Mahieu van der Poel misschien wel in de maak. Iedereen weet dat hij niet verlegen zit om een straffe stoot op de fiets.

Alle ogen zullen alleszins wel op hem gericht zijn in de koninginnenrit van de Baloise Belgium Tour, met start en aankomst in Durbuy. Zoals de traditie het wil is de Ardennenrit veruit de etappe op het meest uitdagende terrein in deze rittenkoers. Gezien zijn vorm is Mathieu van der Poel voor velen dé uitgesproken topfavoriet om de rit te winnen.

VDP zal uiteraard ook koersen met het klassement in zijn gedachten. Hij begint eraan met één seconde voor op Wærenskjold , al is dat wellicht niet zijn grootste concurrent voor het klassement. Een Lampaert, Stuyven of Tiller kunnen dat wel zijn.

AANVAL VAN VER EEN OPTIE

Van der Poel zal dus wel uitgedaagd worden, werd geopperd in de commentaarcabine van Sporza tijdens de tv-uitzending van rit 4. Al werd vervolgens ook een mogelijk scenario naar voren geschoven waarbij Van der Poel zelf al van heel ver gaat aanvallen. "Ik ga er bijna van uit dat het zo zal zijn", zegt Sven Nys.