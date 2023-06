🎥 Matej Mohoric pakt emotionele zege voor overleden ploegmaat Mäder in Slovenië, Zana is eindwinnaar

Matej Mohoric heeft de laatste etappe in de Ronde van Slovenië gewonnen. Daarmee eerde hij zijn recent overleden ploegmaat Gino Mäder.

De slotetappe van de Ronde van Slovenië was zo goed als vlak, maar in het slot lag nog de Trska Gora-klim (1,7 km aan 9,8%) zou er toch voor zorgen dat er geen sprint kwam in de laatste rit.

Op die slotklim werd de vlucht terug gepakt en versnelde de Sloveen Matej Mohoric. Enkel leider Filippo Zana kon hem volgen net voor de top. In de afdaling liet Mohoric zijn kunsten zien en reed Zana los.

In de laatste kilometers reed Zana toch nog naar Mohoric toe, maar in de sprint moest de Italiaanse leider het toch afleggen. Een emotionele zege voor Mohoric, die in Zwitserland zijn ploegmaat Gino Mäder verloor.

Zana is wel eindwinnaar in Slovenië, na de Sazka Tour in 2021 zijn tweede eindzege in een rittenkoers. Mohoric eindigt als tweede op 18 seconden, Diego Ulissi wordt derde op 23 seconden.

