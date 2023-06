Ondanks extreme maatregelen toch fietsen gestolen bij team van Nys, die noodoproep doet richting andere ploegen

Sven Nys en de Baloise Trek Lions zijn zondagochtend met een kater wakker geworden. Zo'n 14 fietsen en ook wielen werden gestolen en het team moest daardoor forfait geven voor de laatste etappe van de Baloise Belgium Tour.

"Om 7 uur vanochtend kreeg ik een telefoontje met het slechte nieuws. Ik ben meteen in mijn auto gesprongen en ben naar Brussel gereden", zei Nys bij Sporza. "De politie was ter plaatse, we hebben een verklaring afgelegd."



In totaal zijn zo'n 14-tal fietsen met elk een waarde van 12.000 euro gestolen. "Iedereen in de ploeg was aangedaan en voelt zich verantwoordelijk, ook al kun je hier niks aan doen. En uiteindelijk moet je dit ook wat kunnen plaatsen, want afgelopen week is er in Zwitserland met de dood van Gino Mäder iets veel ergers gebeurd", zei Nys.



Het stelen van fietsen en materiaal van ploegen is geen alleenstaand geval, zaterdagnacht werd in Slovenië ook een voertuig met fietsen gestolen van het Spaanse team Euskatel. Ook zij moesten forfait geven voor de laatste rit.



Samen zitten met andere ploegen



Toch nemen ploegen al heel wat maatregelen om diefstallen te voorkomen. Zo gebruiken ze beveiligingssystemen en hangsloten. "Er wordt tegenwoordig in de vrachtwagen geslapen, maar daar treed ik verder niet over in detail", zei Nys nog.



"Misschien is het wel eens goed om met alle ploegen samen te zitten om die dieven simmer af te zijn, want dit blijft zich herhalen. We moeten proberen om ons te beschermen en het niet meer te laten gebeuren."