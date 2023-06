Alpecin-Deceuninck ziet het positief in voor de Tour: "Ik denk wel dat de balans klopt"

Alpecin-Deceuninck gaat met vertrouwen richting de Tour. Daar zit de voorbereiding en de Baloise Belgium Tour voor heel veel tussen.

Het was een succesvolle Baloise Belgium Tour voor Alpecin-Deceuninck. Het won met Jasper Philipsen de openingsetappe en Mathieu van der Poel legde tijdens de koninginnenrit in Durbuy de basis voor de eindzege.

Die prestaties gaven het team een extra vertrouwensboost richting de Tour de France. Ook sportief manager Christoph Roodhooft kan dat beamen. "Ik vind dat we als ploeg heel goed presteren", stelde hij bij Wielerflits.

Veel jongens in de Baloise Belgium Tour kwamen van een hoogtestage. "Het is duidelijk dat we in La Plagne goed gewerkt hebben", ging Roodhooft verder. "Ook zijn we fris genoeg in de wedstrijden gekomen. Ik denk dat de balans wel klopt en heel positief is."