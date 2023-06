Lotto Dstny is niet op zijn sterkst voor het BK: "Maar met hen acht ik ons zeker niet kansloos"

Lotto Dstny zal zondag in Izegem proberen de Belgische trui naar het team te halen. Al is het team door de recente blessure van Arnaud De Lie niet op zijn sterkst.

Traditioneel is Lotto Dstny een van de grote blokken op het BK. Ook dit jaar in Izegem is dat niet anders. Met Arnaud De Lie heeft het zelfs een goede kanshebber in handen, maar door zijn val in de Vierdaagse van Duinkerke gooide roet in het eten.

Deelname aan het BK dreigde in het gedrang te komen, maar De Lie herstelde snel en zo zal hij zondag toch aan de start staan. Al zal hij enkel in dienst van het team rijden en zo heeft Lotto Dstny toch kanshebber minder.

Ook Kurt Van De Wouwer, sportief manager bij Lotto Dstny, beseft dat. "We missen onze topfavoriet", stelde hij bij Het Laatste Nieuws. "We hebben niemand in huis die met stellige zekerheid kan beweren dat hij er Jasper Philipsen zondag in de sprint gaat opleggen."

Al ziet Van De Wouwer nog kansen. Met Milan Menten en Jasper De Buyst acht ik ons zeker niet kansloos", ging hij verder. "En we hebben ook Florian Vermeersch voor een scenario dat niet in een spurt uitmondt."