Na de fatale val van Gino Mäder: de rennersvakbond stelt 5 ideeën voor onder meer afdalingen en ook het Bos van Wallers

Adam Hansen, de voorzitter van de rennersvakbond CPA, wil na het tragische overlijden van Gino Mäder extra maatregelen die de veiligheid in de koers moeten verhogen. Bij Het Laatste Nieuws stelde hij 5 ideeën.

Eerst en vooral wil de rennersvakbond CPA dat er voor de aankondiging van gevaarlijke punten uniformiteit komt. "Nu worden die telkens op een andere manier gegeven", vertelde Adam Hansen aan Het Laatste Nieuws. "Renners zijn tijdens de koers met zoveel bezig. Het is niet goed dat ze daar ook nog moeten over nadenken. Ik wil standaardisatie en wil ze graag die ene seconde extra veiligheid geven."

Ook wil Hansen dat er standaard een ploegarts in de volgauto zit: "Die zijn belangrijker dan een sponsor in de volgwagen. Reactietijd na een ongeval is cruciaal. Renners hebben in wedstrijden ook liever een spoedarts dan een pure sportarts, want zij hebben meer ervaring met zware ongevallen."

VANGNETTEN

Dan mogen er ook aanpassingen aan de parcoursen gebeuren. Zo is er het Bos van Wallers in Parijs-Roubaix waar er steeds meer kritiek op komt, want de snelheid in de aanloop wordt steeds groter en daardoor de kans op zware valpartijen ook. "We willen die passage zeker niet weg, maar net ervoor heb je een zijweg en net ervoor kan je weer op de normale route komen. Zo ligt de snelheid al lager", aldus Hansen.

Gino Mäder kwam tijdens de afdaling van de Albulapas ten val. De finish lag meteen na de afdaling en de renners willen liever dat de finish verder ligt. "Ze willen na een afdaling nog een vlakke strook van 3 km", verduidelijkte Hansen. "Zo rijden de renners minder op de limiet en houden ze wat reserve."

MENTALITEITSWIJZIGING

Ook opperden anderen al om vangnetten tijdens afdalingen te plaatsen. "In principe is dat een goede maatregel. In de Giro doen ze dat al, maar het is onbegonnen werk om dat overal te doen", vindt Hansen.

Naast de ideeën pleitte Hansen ook voor een mentaliteitswijziging bij de renners. Hij hoort vanuit het peloton dat de renners steeds minder respect voor elkaar hebben en steeds meer onnodige risico's nemen.