Krankzinnig verloop tijdens het Albanees kampioenschap doet de wenkbrauwen fronsen: "Hij verstopte zich in een bos"

In de koers liggen de fans niet snel wakker van het Albanees kampioenschap, maar de afgelopen editie kende wel een opmerkelijk verloop. Topfavoriet Ylber Sefa die vooral in België koerst, geloofde niet wat hij zag. Hij greep naast een 7e titel op rij.

"Op de lange brede en rechte wegen had ik een goed overzicht", begon Sefa zijn verhaal aan Wielerverhaal. "Er was niemand te zien. Ik hield relaxed mijn tempo aan. En plots zaten toch enkele renners aan mijn wiel. Ik geloofde mijn eigen ogen niet. Dat was onmogelijk, want ik verzwakte niet. Blijkbaar hadden ze aan een volgwagen gehangen en kregen ze beschutting van die auto."

Zijn vrouw Carolien Vandemoortele vulde aan: "Plots, op ongeveer 2 km voor de laatste doortocht aan de streep, besliste de wedstrijdjury om de slotronde niet meer te rijden en de wedstrijd te laten aankomen." Zo gingen ze naar een sprint. Sefa had geen "moed" meer om te sprinten en werd uiteindelijk 3e. De zege ging uiteindelijk naar Lukas Kloppenborg.

Olsian Velia werd 2e en daarover viel ook nog een verhaal over te vertellen. "Velia stond bij de 2e doortocht op de klim volledig geparkeerd", aldus Vandemoortele Mensen hebben gezien dat hij zich in een bos langs het parcours had verstopt. Ook verscheen hij plots weer in de spits. Vreemd genoeg zijn zijn Strava-gegevens verdwenen. Wellicht zouden we daarop zien dat hij maar 30 km gereden heeft."

Sefa blijft alleszins niet bij de pakken zitten en diende bij de UCI een klacht in. Hij hoopt dat de uitslag alsnog wordt geschrapt of dat het kampioenschap opnieuw moet verreden worden. Een dag eerder had hij al voor de 5e keer de tijdrittitel gepakt.