Schonk Vingegaard hem tijdritzege? Toch vooral lof: "Dat toont bescheidenheid Van Aert, een meedogenloze winnaar"

Over de samenwerking tussen Wout van Aert en Jonas Vingegaard in de Tour van vorig jaar is al veel geschreven sinds het uitkomen van de Netflix-docu 'Unchained'. In een nabespreking staat ex-renner Sam Bewley onder meer stil bij de tijdrit op de voorlaatste Tour-dag in 2022.

"Voor mij was het beste deel van Unchained het verhaal rond Wout van Aert en Jumbo-Visma", zegt de Nieuw-Zeelander op NBC. "Op sommige vlakken leek Van Aert de slechterik. Je probeert de Tour de France te winnen en dan heb je één van de grootste freaks ooit in de sport in het team." Op een goede manier: "Hij wilt gewoon koersen winnen."

Bewley haalt vervolgens de tijdrit aan waarin Van Aert aan de tussenpunten trager was dan Vingegaard, maar op het einde nog ruim won. "In de laatste tijdrit vertraagt Vingegaard, die de Tour wint, om er voor te zorgen dat Van Aert de rit wint. Waarom doet hij dat? Vanwege wat Wout van Aert de dag voordien had gedaan."

Wout van Aert op planeet gezet om wedstrijden te winnen Sam Bewley

"Wout van Aert is een meedogenloze winnaar", gaat Bewley verder. "Hij is meedogenloos. Hij is op deze planeet gezet op wielerwedstrijden te winnen. Hij kan het in de bergen, in de tijdritten en in de sprints. Dat wil hij doen. Maar als puntje bij paaltje komt, wil hij ook dat zijn teamgenoten succes hebben."

"Jonas Vingegaard schonk hem de zege in de tijdrit en Van Aert brak uit in tranen", concludeert de man die eind vorig jaar zijn fiets aan de haak hing. "Hij apprecieerde wat zijn ploegmaat had gedaan en dat toont de echte bescheidenheid in Wout van Aert. Hij wilde niet in de belangstelling staan omdat hij de tijdrit gewonnen had."