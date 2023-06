Adrie van der Poel stelt duidelijk: "Mathieu wordt soms zo afgeschilderd, maar is zo niet"

Mathieu van der Poel was dit voorjaar een van de uitblinkers. Vader Adrie van der Poel had onder meer de zege in Milaan-Sanremo zien aankomen.

Mathieu van der Poel was een van de uitblinkers van het voorjaar. Van der Poel won Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix en stuitte in de Ronde van Vlaanderen op een ijzersterke Tadej Pogacar. Van der Poel begon echter twijfelachtig aan zijn seizoen met een mindere Strade Bianche en Tirreno-Adriatico. In die rittenkoers trok Van der Poel wel de sprint aan voor Philipsen, vader Adrie Van der Poel zag toen al dat het goed zat. Geen flierefluiter Want in Milaan-Sanremo een week later was Van der Poel de enige die nog eens kon versnellen na de aanval van Pogacar op de Poggio. "De ploeg had een plan uitgestippeld en dat heeft gerendeerd", zegt Adrie van der Poel bij Procycling. "Mathieu wordt soms afgeschilderd als een flierefluiter, maar ik denk dat hij professioneler is dan menigeen denkt", zegt vader Adrie nog.