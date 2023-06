Mathieu van der Poel helder over volgend doel: "Dat is voor niemand een geheim neem ik aan"

Ook Mathieu van der Poel rijdt zondag het nationale kampioenschap in Nederland. Maar dat wordt weer een lastige opdracht weet hij.

Mathieu van der Poel werd zowel in 2018 als in 2020 al eens Nederlands kampioen op de weg. Komende zondag probeert hij in Nederlands Limburg voor een derde keer de titel te pakken.

"Natuurlijk wil ik die rood-wit-blauwe trui winnen een week voor de Tour, dat is voor niemand een geheim neem ik aan", blikt Van der Poel vooruit. Maar hij beseft dat het geen makkelijke opdracht zal worden.

Grote blokken

Net als in België wordt het nationaal kampioenschap in Nederland vaak gedomineerd door grote blokken met veel renners. Die nemen het dan op tegen ploegen met slechts een paar renners die alles zelf moeten opknappen.

Zo komt Jumbo-Visma met maar liefst 14 renners aan de start, Van der Poel heeft met Ramon Sinkeldam, Oscar Riesebeek, David van der Poel en Mees Hendrikx toch vier ploegmaats.

"Natuurlijk wordt het dan lastig om het daar allen tegen op te nemen. Ik ga het proberen en kijken wat de dag me brengt", stelt Van der Poel nog.