Wout van Aert wil voor de dubbel gaan, maar vindt zichzelf geen topfavoriet: "Hij is dé te kloppen man"

Wout van Aert pakte voor de derde keer de Belgische titel in het BK tijdrijden. Zondag op het BK op de weg hoort Van Aert weer bij de favorieten, al vindt hij zelf van niet.

Op het BK tijdrijden heeft Wout van Aert het goede gevoel waar hij naar zocht te pakken gekregen. In de Ronde van Zwitserland was die er nog niet door de hoogtestage die er zo kort op viel, maar het lijkt allemaal goed te komen voor de Tour.

Voor de Tour volgende week zaterdag van start gaat in Bilbao is er eerst nog het BK op de weg, waar Van Aert voor de tweede keer Belgisch kampioen kan worden na 2021. Vorig jaar was hij er niet bij door een knieblessure.

Philipsen topfavoriet

Van Aert behoort natuurlijk tot de topfavorieten, maar dat ziet hij zelf niet zo. "Voor mij is Jasper Philipsen dé te kloppen man. Bij Soudal Quick-Step zijn er nog Merlier en Evenepoel, omringd door sterke ploegmaat", zei Van Aert bij HLN. Daarnaast zijn er ook nog de grote blokken zoals Lotto Dstny en Intermarché-Circus-Wanty die met heel wat renners aan de start komen.

"Ik denk dat wij de underdog zijn, zeker tegen die grote blokken", zei Van Aert nog. Hij heeft zondag drie ploegmaats met Tiesj Benoot, Nathan Van Hooydonck en Tosh Van der Sande.