Demi Vollering kroont zich met solo tot Nederlands kampioene: "Het is zo verslavend"

Demi Vollering heeft haar status als absolute topper van het vrouwenwielrennen nog wat kracht bij gezet. In Sittard-Geleen werd ze Nederlandse kampioene.

Demi Vollering blijft maar winnen. Met al haar 13de zege van dit seizoen pakte Vollering de zege op het Nederlands kampioenschap na een solo van zo'n 25 kilometer. Haar ploeggenote Wiebes werd tweede, Marianne Vos derde.

SD Worx domineert al het hele jaar en dus wat een doel om de Nederlandse trui te pakken, al geloofde Vollering niet echt in haar eigen kansen. "We hadden hier een hele mooie kans met de ploeg, zeker met Lorena (Wiebes, nvdr.)", zei ze bij NOS.

"Eigenlijk geloofde ik er niet zo in en dacht ik dat Lorena hem zou pakken. Ik dacht dat ik mij niet super voelde." Maar het lukte Vollering toch, die zo nu al een kroon zet op al haar indrukwekkende seizoen.

"Het gaat het hele seizoen al zo goed. Je weet als je zo kapot gaat wat er op de streep op je wacht. Dat gevoel is zo verslavend, maar het is het mooiste wat er is. Als eerste over de lijn komen is schitterend."

