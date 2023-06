Karl Vannieuwkerke heeft om specifieke reden twijfels bij Wout van Aert voor het BK: "Ik weet het niet"

Zondag wordt het BK op de weg gereden. Jasper Philipsen wordt door velen naar voor geschoven als de topfavoriet,

Het BK in Izegem lijkt er alweer een voor de sprinters te worden. Er is dan wel de heuvelzone met drie keer een beklimming van de Monteberg en de Kemmelberg, maar daarna is het nog meer dan 130 kilometer tot de streep.

Ook Karl Vannieuwkerke denkt aan Jasper Philipsen als topfavoriet voor de Belgische titel. "Hij heeft dankzij zijn hoogtestage voor de Tour de beste voorbereiding achter de rug. Wie Philipsen klopt, wordt Belgisch kampioen volgens mij", zegt Karl Vannieuwkerke bij Sporza.

Twijfels over sprint Van Aert

Maar daarnaast zijn er ook nog heel wat andere sprinters zoals Tim Merlier, Gerben Thijssen, Jordi Meeus én Wout van Aert, die donderdag nog de Belgische titel in het tijdrijden pakte.

Maar Vannieuwkerke heeft toch zijn twijfels bij de Belgische kampioen van 2021. "Een Wout in topvorm kan al die mannen kloppen. Al weet ik niet of hij die echte snelheid nog heeft", stelt hij nog.