Patrick Lefevere kent maar al te goed het belang van een BK: "Ik heb al veel gekkere dingen zien gebeuren"

Het BK is een vreemde koers en Patrick Lefevere beseft dat maar al te goed. Het is volgens hem de koers van de verborgen agenda's en hij heeft er al heel wat vreemde dingen zien gebeuren.

"Het Belgisch kampioenschap is de meest onvoorspelbare koers van het jaar", begon Patrick Lefevere zijn column in Het Nieuwsblad. "Het is voor eender welke ploeg onmogelijk te controleren en je rijdt met een raar peloton: 'hele' profs uit de WorldTour en 'halve' profs uit het continentale circuit. Ook zijn er eenmansploegen."

"Ook leert de ervaring dat het BK dé koers van de verborgen agenda's is", ging Lefevere verder. "Er bestaan onverwachte ententes tussen renners die geen ploegmaats zijn. En af ten toe gebeurt het dat renners in dezelfde trui toch tegen elkaar rijden. Er zijn BK's waar jarenlange vriendschappen verloren zijn."

Die vreemde gebeurtenissen hebben volgens Lefevere een belangrijke oorzaak: de strijd om de Belgische driekleur. "Het is een trui die iedereen heel graag wil dragen en dan denkt een renner vaak in de 1e plaats aan me, myself and I", aldus Lefevere.

Zo zou Lefevere er niet van verschieten dat Remco Evenepoel op een sprintersparcours Belgisch kampioen zou worden. "Op een BK zijn al veel gekkere dingen gebeurd", besloot hij.