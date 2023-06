Serge Pauwels begrijpt kritiek van Patrick Lefevere op BK-parcours én ziet nog factor die het extra lastig maakt

Wie wordt zondag Belgische kampioen op de weg? Development Coach bij de Belgische wielerbond Serge Pauwels ziet naast het parcours nog een lastige uitdaging voor de renners.

Patrick Lefevere had wat kritiek op het parcours, dat het te gevaarlijk zou zijn met de beklimming en vooral de afdaling van de Kemmelberg. Ook Serge Pauwels vindt dat die kritiek steek houdt.

"Renners die naar de Tour gaan, nemen niet graag risico's in de weken voordien. Ze dalen wel niet af via de kasseien, maar via het smalle paadje", zegt Pauwels bij Sporza.

De passage langs de Kemmelberg kan voor twee scenario's zorgen. Of het breekt de koers open en zorgt voor spektakel. "Maar als iemand door een val de Tour moet missen, dan is dat wel heel erg zuur."

Warme weer zal factor spelen

Naast het parcours kan er nog een andere factor meespelen: het weer. Er wordt weer de hele dag 30 graden voorspeld. "Dat zorgt toch echt voor een zware wedstrijd", stelt Pauwels nog.