Amper 20-jarige Segaert schiet als raket omhoog na verbluffende BK's: "Ik zag dat Evenepoel gefrustreerd geraakte"

Na zijn verbluffende BK's is Alec Segaert het nieuwe grote talent in het ons profwielrennen. Evenepoel bleef hem nog net de baas.

"Het is fantastisch. Ik rijd voor de eerste keer Belgische kampioenschappen bij de profs en haal twee keer zilver. Dat is beter dan verhoopt", reageert de jongeman uit Lendelede op zijn avontuur aan de zijde van de wereldkampioen. "Ik geloofde er volop in dat het echt nog kon. Ik heb er alles proberen uit te halen: net tekort gekomen."

Meewerken deed Segaert niet. "Ik heb het proberen uit te spelen dat er nog twee snelle ploegmaats achter ons zaten die het konden afmaken in de sprint. In mijn oortje werd duidelijk gezegd om te doen alsof ik kapot was, wat ook wel quasi zo was. Ik zag dat Remco een beetje gefrustreerd geraakte, maar het was mijn enige kans."

TACTISCH GOEDE KOERS GEREDEN

"Dan nog maakt hij het af. Hij was natuurlijk de sterkste", heeft de 20-jarige renner van Lotto Dstny lof voor de winnaar. "De sprint met twee was mijn enige kans, ik ging er vol vanuit dat er zo toch nog een mogelijkheid was. Anders ben je al op voorhand verloren. Tactisch rijd ik wel een goede koers. Remco is zoals een brommer, die valt niet stil."

"Bij zijn versnelling zelf is het alles of niets, dan moet je meteen op het wiel zitten", komt Segaert terug op dat bepalende moment in de koers. "Eens hij tien meter heeft, is het moeilijk. Ik denk dat er weinigen kunnen vergeleken worden met Remco Evenepoel. In een zogenaamde sprinterskoers kunnen er niet veel nog iets doen als hij gaat."

GEDAAN WAT IN DE JEUGD NOOIT KON

In diens wiel is het al lastig genoeg, weet nu ook Segaert, die met twee zilveren medailles op enkele dagen niets dan goede herinneringen overhoudt aan de BK-week. "Zelfs bij de jeugd heb ik het nooit klaargespeeld om tweede te worden in een BK-wegrit. Nu doe ik het bij de profs en dan nog in buurgemeente Izegem."