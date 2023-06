Echtgenote Oumi ziet Remco na spannende BK-dag nog voor verwerkingsproces staan: "Daar is geen tijd voor geweest"

Het was nog een keertje genieten voor Remco Evenepoel en zijn Oumi, aan het eind van een spannende BK-dag. Er komt nu een periode aan waarin het was rustiger is en die is welgekomen.

Wanneer haar Remco in de koers de knuppel in het hoenderhok gooide, was Oumi nog niet zegezeker. "Je kunt het niet voorspellen tot de laatste meter. Het was heel spannend. Het was een heel warme dag, heel lastig, maar wel de moeite."

HEFTIGE TIJD

"Eergisteren en gisteren voelde hij zich nog stijfjes. Vandaag was de eerste dag dat hij zich terug top voelde. De eerste dagen na zijn val waren twijfelachtig, nu was hij terug zelfverzekerd", merkte Oumi wel de evolutie bij haar echtgenoot na een heftige tijd.

"Hij heeft het in Zwitserland heel zwaar gehad door wat er met Gino Mäder gebeurd was. Thuis hebben we kunnen resetten. Natuurlijk moet je dan terugdenken aan de zware val van Remco zelf en het geluk dat we toen hebben gehad", beseffen ze in de entourage van Evenepoel als geen ander welk geluk nodig is bij een valpartij.

PAAR DAGEN RUST

"Nu volgt er een paar dagen rust. Hij zal ook kunnen verwerken wat in de Giro gebeurd is, want daar is geen tijd voor geweest", merkt Oumi op. "Hij moest eerst uitzieken en dan was het meteen terug trainen in de Ardennen. Die paar dagen rust zullen hem goed doen."