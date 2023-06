Evenepoel is zenuwen de baas op weg naar winst en kent beslissend moment voor Vuelta: "Dat helpt me kalm te blijven"

Om winst te boeken in Izegem, moest Evenepoel bewijzen dat hij de zenuwen wel de baas kan in een intense finale. Met grote onderscheiding geslaagd, durven we stellen. Nu is het de vraag of dit hem aanzet om ook de Vuelta aan zijn programma toe te voegen.

"Ik was met een goed gevoel opgestaan, maar de eerste uren van de koers was het minder", moest de nieuwe Belgische kampioen bekennen. "Het was copy-paste in vergelijking met vorig jaar. In de finale rijd ik een pak beter. De situatie vooraan veranderde constant."

Wat dacht hij toen Van Aert en Lampaert weg waren? "Met een Alpecin-Deceuninck dat constant er nog een kracht bij kon steken, had ik wel het gevoel dat het nog een ander scenario kon worden." Zo geschiedde: Evenepoel ging met Segaert op pad. Laatstgenoemde nam wel niet over.

STILAAN ERVAREN PROF

"Ik was me wel aan het afvragen: is hij ermee aan het spelen of is hij niet goed genoeg meer? Uiteindelijk speelde hij erop om de snelle mannen van zijn ploeg nog terug te laten komen. Dat ik de regenboogtrui heb, dat helpt me om kalm te blijven in zo'n situaties. Daar zie je aan dat ik meer en meer een ervaren prof begin te worden."

Een paar jaar geleden in Waregem panikeerde Evenepoel wel nog enigszins, maar nu niet. Het BK-goud is binnen. Nu toewerken richting het WK, en dan ook nog de Vuelta? "We gaan zien wat het gevoel op hoogtestage wordt. Dat gevoel zal bepalend zijn of het de Vuelta wordt of niet."

VUELTA RIJDEN MITS TOPVORM

"Ik denk dat we het binnen twee-drie weken zullen beslissen", geeft de Aerokogel van Schepdaal het doorslaggevende moment aan. "Als ik naar de Vuelta ga, dan is het in topvorm en niet zomaar half-half. Als ik niet naar mijn topvorm toegroei, zullen we jammer genoeg 'neen' moeten zeggen."