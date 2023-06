"Ik ben eerder de underdog": Wout Van Aert verrast voor het BK en heeft daar ook een verklaring voor

Wout Van Aert ziet zichzelf als underdog voor het BK. Met die verrassende uitspraak kwam hij net voor het BK. Nochtans toonde hij op het BK tijdrijden zijn uitstekende vorm door iedereen op ruime afstand te zetten.

Donderdag werd Wout Van Aert in Herzele voor de 3e keer Belgisch kampioen tijdrijden. Hij won met ruime voorsprong en toonde zo dat hij met een goede vorm richting het BK in Izegem en de Tour gaat.

Voor het BK verraste Van Aert bij Het Laatste Nieuws. "Ik denk dat ik niet naar voren geschoven word als de topfavoriet, maar eerder als underdog", klonk het. Toch opmerkelijk gezien zijn vorm en status.

STEVIGE CONCURRENTIE

"Ons team is sterk maar in de numerieke minderheid als je bijvoorbeeld Alpecin-Deceuninck bekijkt. Daar zullen ze wellicht voor Jasper Philipsen werken", verklaarde Van Aert zijn uitspraak.

"Nog zo'n rappe man is Tim Merlier", ging Van Aert verder. "Maar bij zijn team hebben ze ook nog Remco Evenepoel aan boord. Vergeet ook de sterkte van Intermarché-Circus-Wanty niet. Ook een bijzonder sterk blok."

Over de tactiek liet Van Aert weinig in zijn kaarten kijken: "Of er gesprint wordt? Die kans is heel reëel. Zou een solo beter zijn? Misschien moet ik dat overwegen."