Mathieu van der Poel in de tang genomen door Jumbo-Visma op NK, Van Baarle pakt op zijn manier de titel

Mathieu van der Poel is er niet in geslaagd om opnieuw Nederlands kampioen te worden. Het was Dylan van Baarle die de Nederlandse trui het komende jaar mag dragen.

In Nederland moesten de renners 220 kilometer afleggen tussen Valkenburg en Sittard. Olav Kooij van Jumbo-Visma geraakte als eerste weg en kreeg onder meer zijn ploegmaat Robert Gesink mee. Alpecin-Deceuninck controleerde voor Mathieu van der Poel maar op de smalle weg was dat moeilijk. Onder meer Ide Schelling en jongeling Frank van den Broek schoten naar voren, maar uiteindelijk kwam ook Van der Poel vooraan. Hij probeerde een aantal keer weg te rijden op de klimmetjes, maar dat lukte uiteindelijk niet. Onder meer Van Baarle, Van den Berg, Gesink, Kooij en Schelling waren mee. Ook de jonge Van den Broek was mee en versnelde. Van der Poel in de tang Maar een stunt werd het uiteindelijk niet. Van Baarle sloop op z'n Van Baarles weg en Van der Poel bleef zitten. Op de voorlaatste klim probeerde Van der Poel nog, maar Kooij kleefde aan zijn wiel. Van Baarle stoof verder weg, Kooij liet het werk over aan Van der Poel in de achtervolging op zijn ploegmaat Van Baarle. Uiteindelijk werd het nog één en twee voor Jumbo-Visma, Van der Poel eindigde als derde. Results powered by FirstCycling.com