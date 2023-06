Pogacar als Sloveens kampioen naar de Tour en nog heel wat straffe solo's in de rest van Europa op de nationale kampioenschappen

In zowat heel Europa zijn dit weekend nationale truien uitgedeeld in het wielrennen. Een overzicht.

In Nederland won Dylan van Baarle de nationale titel met een solo. Olav Kooij werd twee, Mathieu van der Poel derde. Meer hierover kon u hier al lezen. En het was niet de enige solo in Europa.

In Frankrijk was Valentin Madouas (Groupama-FDJ) de sterkste op het loodzware parcours op de Casselberg. Alaphilippe moest al op 95 kilometer van de streep lossen en gaf op, slechts 23 van de 129 renners haalden de finish.

In Denemarken soleerde Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo) naar de zege, in Ierland deed Ben Healy (EF Education-EasyPost) hetzelfde met een solo van meer dan 100 kilometer. De seizoensrevelatie won uiteindelijk met meer dan vier minuten voorsprong.

Pogacar de beste in Slovenië

In Slovenië won topfavoriet Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ook, Oier Lazkano (Movistar) hield Ayuso en Aranburu af. In Duitsland was Emmanuel Buchmann (BORA-hansgrohe) de sterkste.

In Oostenrijk was Gregor Mühlberger (Movistar) de beste, in Zwitserland trok Marc Hirschi (UAE) aan het langste eind. In Portugal was Ivo Oliveira (UAE) beter dan zijn tweelingbroer Rui Oliveira.

Atilla Valter (Jumbo-Visma) was weer de beste in Hongarije, Emils Lipiens (Trek-Segafredo) in Letland, Mathias Vacek (Trek-Segafredo) in Tsjechië en Alexey Lutsenko (Astana) in Kazachstan.