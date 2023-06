Tiesj Benoot eindigt op meest ondankbare plaats, maar maakt ook duidelijk hoe sterk Evenepoel én Van Aert wel waren

Tiesj Benoot zat mee in de goede ontsnapping, maar kon Remco Evenepoel en Alec Segaert niet volgen op het einde. Benoot eindigde net naast het podium als vierde.

Evenepoel versnelde op de enige brug van het parcours, op 2 kilometer van de meet in de laatste ronde en Benoot wist dat hij daar moest mee zijn. "Philipsen sprong erachter en kreeg het niet dich en toen wist wel dat het nu of nooit was. En dat is ook gebleken", zei Benoot bij Sporza.

Maar Benoot kon niet meer reageren op de tweede aanval van Remco Evenepoel. In het achtervolgende groepje werd Benoot uiteindelijk vierde. "Ik had zelf geen superdag, ik was niet superfris."

"Als je ziet hoe iedereen hier binnenkomt, dan weet je dat het een eerlijke koers was. Het is nooit stilgevallen. Vol koers rond de Kemmel en met die warmte zie je dat het op het einde ook echt lastig is."

Van Aert gokt en verliest

Zijn kopman Wout van Aert had toen al een hele dag in de vlucht gereden en gokte dat hij zo kon voorblijven. "Gekoerst en verloren denk ik. Ik denk dat we met opgeheven hoofd naar de Tour kunnen gaan."

Maar dat de achtervolging op Van Aert het peloton pijn heeft gedaan maakte Benoot ook nog duidelijk. "Hij heeft een vierde van het peloton naar huis gereden. Veel renners die erachter hebben gereden, hebben de meet niet gehaald."