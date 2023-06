José De Cauwer zag Wout van Aert de verkeerde keuzes maken op het Belgisch kampioenschap

Remco Evenepoel is zondag voor het eerst Belgisch kampioen geworden. Maar ook Wout van Aert kleurde de koers.

Wout van Aert mengde zich al snel op het BK. Samen met zijn ploegmaats Van Hooydonck en Van der Sande zat hij in een vlucht met onder meer Yves Lampaert en Gianni Vermeersch.

Maar zij werkten niet mee, zij moesten gokken op hun Tim Merlier en Jasper Philipsen. Lampaert ging er nog alleen vandoor met Van Aert, maar zij kregen nooit meer dan een minuut van het peloton.

Van Aert gokte en verloor, dat zag ook José De Cauwer. "Er had iemand anders dat werk moeten doen op de hellingen en dan had Van Aert in tweede instantie moeten komen. Ik zag in zijn interview dat hij toch graag Belgisch kampioen had willen worden. Het was zeker geen doorgedreven training", zei De Cauwer nog.