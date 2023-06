Klimmer Uijtdebroeks ziet plannetje in duigen vallen op BK: "Eigenlijk hadden wij maar één optie"

Cian Uijtdebroeks liet zich op het BK een keer zien. Hij probeerde de vlucht met Remco Evenepoel nog terug te halen voor zijn ploegmaat Jordi Meeus, maar tevergeefs.

Bijna de volledige ploeg van Alpecin-Deceuninck was opgesoupeerd in de achtervolging op Wout van Aert. Toen Remco Evenepoel wegreed met nog enkele sterke renners, was er bijna niemand meer om in het peloton nog de achtervolging te doen.

En dus probeerde klimmer Cian Uijtdebroeks maar om zijn kopman en sprinter Jordi Meeus toch nog wat dichterbij te brengen. "Het was een onbegonnen opdracht, zo helemaal alleen. Eigenlijk hadden wij maar één optie: mee zijn met de ontsnapping. Dat was niet het geval", zei Uijtdebroeks bij Het Nieuwsblad.

Mission impossible

Uijtdebroeks zat wel in de buurt toen de ontsnapping met onder meer Van Aert en Lampaert wegreed, maar hij zat niet helemaal vooraan om mee te glippen.

"Ik draaide wel mee op kop van het peloton, maar er was daar nauwelijks samenwerking", zei Uijtdebroeks nog. Ook omdat Alpecin-Deceuninck dus niemand meer over had. Meeus sprintte uiteindelijk nog naar de 14de plek, Uijtdebroeks werd 39ste.