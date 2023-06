Teleurgestelde en emotionele Julie De Wilde wijst naar ploeg en concurrenten na 4de plaats op BK

Julie De Wilde raakte in de sprint ingesloten en kon niet echt voluit sprinten. Ze eindigde als vierde en daar was ze zeer teleurgesteld over.

Julie De Wilde kleefde bijna de hele wedstrijd in het wiel van Lotte Kopecky, maar in de sprint kwam ze er niet uit. Kopecky controleerde de sprint en won, Goossens en Druyts mochten mee op het podium. "Mijn ploeg kwam iets te vroeg. Ik raakte zelf ingesloten en ik kon niet aanzetten." Sanne Cant wou de sprint aantrekken voor De Wilde en zag dat Kopecky in haar wiel zat. Ze gaf de kop dan maar door een Lotte Kopecky, maar daardoor zat De Wilde ingesloten. "Als je dan vierde wordt en als je voelt dat er veel snelheid op je benen zat, dan is dat zuur", zei De Wilde bij Sporza. "Met een medaille van chocolade ben je vet, hé", zei De Wilde nog emotioneel. "Ze kwamen tegen mij duwen en ze kwamen langs links en rechts. Het is zonde dat je je sprint dan niet kunt rijden. Ik word vierde en ik kon niet eens aanzetten. Zonde. Hoe ik dit zal doorspoelen? Met een goed glas water, zeker?"