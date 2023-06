Liever Van Aert of Van der Poel in de ploeg in de Tour? Ex-Tourwinnaar maakt een heel duidelijke keuze

Het zijn beiden kleppers van jewelste, Mathieu van der Poel en Wout van Aert. De Tour is uiteraard wel een speciale wedstrijd op zich. Wie komt daar het best voor de dag?

In de meest recente aflevering van Watts Occurring, de podcast van Geraint Thomas, werd de vraag gesteld wie je het liefst in je Tour-ploeg zou hebben: Van Aert of Van der Poel? Thomas zelf neigt dan toch naar de Belg. "Hij is veelzijdiger, constanter en meer betrouwbaar over een periode van drie weken."

© photonews

Is het een ander concept, dan zou de balans wel naar het voordeel van Van der Poel kunnen overhellen. "In een eendagskoers kan Van der Poel de tank legen. Je ziet hem na de aankomst op de grond liggen wanneer de camera's eraan komen, daar houdt hij van (lacht). Neen, Van der Poel kan diep gaan."

Toch gaat Thomas final niet voor de kopman van Alpecin-Deceuninck. "Om drie weken lang de Tour te betwisten, zou ik Van Aert kiezen."